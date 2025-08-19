Медики объяснили, почему комары кусают одних людей чаще других

Комариные укусы могут доставлять множество неудобств одним людям, в то время как другие практически не страдают от этих насекомых. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, что влияет на выбор комарами потенциальной жертвы.

«Одним из ключевых аспектов привлекательности для комаров является наличие определенных химических соединений, выделяемых организмом человека. Комары способны реагировать на запахи тела, тепло и углекислый газ, производимый людьми. Лица с повышенной активностью потовых желез, более высокой температурой кожи и учащенным дыханием выделяют большее количество привлекательных для комаров веществ, становясь более заметными для насекомых», – пояснила ассистент кафедра поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава РФ Ульяна Махова.

Так потребление алкогольных напитков ведет к повышению температуры кожи и увеличению выделения этанола, что делает любителей спиртного более восприимчивыми к атакам комаров.

Не последнюю роль играет генетика. В частности, лица с группой крови A подвергаются большему числу укусов по сравнению с лицами с группами B и O. Этот феномен объясняется различиями в составе крови и особенностях функционирования иммунной системы.

Привлекательным для комаров человека может сделать и его рацион. Некоторые продукты, богатые витамином B, такие как чеснок и авокадо, помогают уменьшить интерес насекомых путем изменения запаха тела. Тем не менее, данная гипотеза нуждается в дополнительном изучении и подтверждении.

Интерес комаров может возбудить и физическая активность. Занятия спортом приводят к усилению выработки тепла и углекислого газа, что привлекает насекомых. Усиленная физическая нагрузка способствует накоплению молочной кислоты в организме, повышая привлекательность для комаров.

Комары являются переносчиками многих болезней, поэтому медики советуют уделять особое внимание средствам защиты. В случае возникновении таких симптомов как значительное увеличение площади поражения и гиперемия тканей вокруг укуса, повышенная температура тела, головокружение, общая слабость, чувство тошноты, нарушение дыхания, ощущение стеснения в грудной клетке, а также распространенные высыпания на теле, следует незамедлительно обратиться к врачу.

