Врачи выпустили гид по оздоровительной ходьбе

Ходьба – это не просто приятное времяпрепровождение, это мощный инструмент поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Врачи рассказали, сколько времени нужно посвящать физическим нагрузкам и для кого ходьба будет полезнее бега.

«Во-первых, ходьба способствует укреплению сердечной мышцы. Во время физической активности сердце начинает работать интенсивнее, перекачивая больше крови. Это тренирует сердце, делая его более сильным и эффективным. Укрепленное сердце способно обеспечивать организм кровью с меньшими усилиями, что снижает нагрузку на всю сердечно-сосудистую систему», – отметила доктор медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

По словам специалиста, ходьба также положительно влияет на уровень холестерина в крови и помогает контролировать артериальное давление. Таким образом, ходьба – это простой и эффективный способ сжечь калории и поддерживать здоровый вес, снижая нагрузку на сердце и сосуды.

Кардиологи рекомендуют посвящать умеренной физической активности не менее 150 минут в неделю. Для поддержания здоровья достаточно ходить по 30 минут пять дней в неделю. Однако, даже небольшие прогулки продолжительностью 10-15 минут несколько раз в день могут принести пользу. Важно, чтобы ходьба была регулярной и доставляла удовольствие.

Бег также является видом физической активности, но требует большей подготовки и сопряженным с более высоким риском травм. Поэтому новичкам в спорте и тем, кто имеете проблемы с суставами, врачи советуют начинать с ходьбы и постепенно увеличивать интенсивность и продолжительность прогулок.

Москва, Зоя Осколкова

