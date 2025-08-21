Врачи объяснили, что может стать причиной ранней седины

Седые волосы могут появиться в раннем возрасте, что никак не связано с питанием или экологической ситуаций. Об этом рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Сроки появления седины не изменились. Этот процесс генетически детерминирован, у кого-то первые седые волосы могут появиться уже в 14 лет, у кого-то в только в 45. Питание и экология не влияют на данный процесс, однако сильный стресс или критическая ситуация могут привести к тотальной седине в течение короткого времени», – пояснила кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Татьяна Гайдина.

Специалист привела в пример известный исторический факт. Королева Франции Мария-Антуанетта стала полностью седой за одну ночь, когда ее обвинили в государственной измене и приговорили к смертной казни. Фрейлина королевы Генриетта Кампан была шокирована, когда увидела, что волосы 35-летней Марии-Антуанетты были белыми словно у семидесятилетней женщины.

«Поэтому безусловно, чрезмерных стрессов надо стараться избегать. Выдирать седые волосы бесполезно и не имеет никакого смысла. А вот закрашивать седину можно, но краску для волос надо использовать профессиональную, чтобы избежать повреждения кожи волосистой части головы и контактного дерматита», – посоветовала Гайдина.

