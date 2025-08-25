Врачи предупредили об опасности приема магния во время болезни

Магний – минерал, который играет важную роль в организме человека. Его дефицит может обернуться проблемами со здоровьем. Но принимать препараты с магнием нужно с осторожностью, в особенности во время инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в Пироговском Университете Минздрава России.

Магний участвует в магний-кальциевом обмене, является природным миорелаксантом, который расслабляет гладкую мускулатуру, а также успокаивает во время стресса, так как участвует в замедлении нервно-мышечной передачи. Кроме того, он необходим для синтеза коллагена в организме.

«В среднем норма в организме человека находится в пределах 0,65-1,05 ммоль/литр. Важно: у людей разных возрастов этот показатель будет отличаться. Например, у детей до года норма от 0,6 до 0,9 ммоль/литр», – рассказал кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

Дефицит магния сопровождается определенными симптомами: судороги икроножных мышц, спины и рук; мочекаменная болезнь; остеопороз; нарушение ритма сердца; повышенное давления; нервозность, сопряженная с чрезмерной усталостью. Восполнить потребность в магнии можно с помощью добавок, в которые обязательно должен входить витамин В6, его природный проводник. Впрочем, можно обойтись и без таблеток. Достаточно изменить пищевые привычки и включить в рацион кунжут, миндаль, рыбу. Употребление алкоголя препятствует усвоению магния.

Принимать препарат бесконечно – бессмысленно, так как организм просто выведет все лишнее. Однако передозировка магнием все же возможна. Ее главный симптом – выраженное снижение артериального давления. «С давлением связано и основное противопоказание для приема магния – гипотония. Человек с низким давлением может усугубить свое состояние приемом этого минерала», – отметил Кондрахин.

Врачи не рекомендуют употреблять магний во время инфекционных заболеваний и при наличии состояний, связанных с нарушением нервно-мышечной передачи. Дело в том, что во время инфекции сосуды расширяются под действием токсинов, что вызывает гипотонию, а магний ее усиливает.

