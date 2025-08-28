Врачи рассказали, есть ли шанс отравиться цианидом из яблок

Яблоки несут большую пользу для организма, являясь источником витаминов, минералов и клетчатки. Однако эти фрукты могут вызывать дискомфорт при обострении некоторых болезней, а косточки употреблять врачи и вовсе не рекомендуют.

«Взрослому здоровому человеку рекомендуется съедать 1-2 яблока в день (около 200-400 граммов). Этого количества достаточно, чтобы получить значительную пользу для здоровья от содержащихся в яблоках витаминов, минералов и клетчатки. Важно учитывать индивидуальную переносимость и реакцию организма», – рассказала старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Титова.

Людям с определенными заболеваниями ЖКТ, например, с синдромом раздраженного кишечника (СРК), может потребоваться ограничить употребление яблок из-за содержания фруктозы и фруктанов, которые могут вызывать вздутие и дискомфорт. Яблоки с кожурой нежелательно есть людям с обострением гастрита, колита или дивертикулярной болезни кишки, так как грубая клетчатка может раздражать слизистую оболочку.

Яблочные косточки содержат амигдалин, который при переваривании высвобождает цианид. По словам эксперта, содержание цианида в яблочных косточках невелико, и случайное проглатывание небольшого количества косточек (например, из одного яблока) не представляет опасности для здоровья. Для того, чтобы получить отравление цианидом, нужно съесть несколько сотен косточек. «В любом случае, не рекомендуется намеренно употреблять яблочные косточки в больших количествах», – подчеркнула Титова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube