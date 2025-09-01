Врачи назвали самые перспективные добавки для продления жизни

Ученые все активнее исследуют вещества, которые могут влиять на ключевые механизмы старения – от клеточного воспаления до окислительного стресса. На этом фоне растет интерес к так называемым добавкам для долголетия, которые сегодня рассматриваются в научной среде как потенциальные инструменты поддержки здоровья с возрастом. Об этом рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Мы наблюдаем значительное усиление интереса к вопросам активного старения. Исследуются вещества, которые потенциально могут влиять на клеточное здоровье, метаболизм и воспалительные процессы, – но говорить об их эффективности вне научного контекста преждевременно. На сегодняшний день главными инструментами долголетия по-прежнему остаются образ жизни, физическая активность и полноценное питание», – отметила директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

Среди множества добавок на рынке специалисты выделяют те, эффективность и безопасность которых подтверждена клиническими исследованиями. Сегодня в центре внимания – омега-3 жирные кислоты, магний, креатин, NMN (никотинамид мононуклеотид) и витамин D.

По словам Ткачевой, любые добавки – это только часть более широкой картины. Биологический возраст можно корректировать, если действовать осознанно и системно. Добавки – это лишь один из инструментов. Базу составляет образ жизни, питание, движение и контроль хронических заболеваний.

«Важно понимать: даже при наличии научных данных ни одно вещество не может рассматриваться как универсальное средство «против старения». Тем более – без индивидуального подхода и медицинского наблюдения», – подчеркнула специалист.

Москва, Зоя Осколкова

