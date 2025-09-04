В России начался сезон гриппа – уже есть первые заболевшие

В России начинается эпидемиологический сезон по гриппу, объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума. По ее словам, первые заболевшие уже есть, хотя их еще «очень и очень мало».

Попова добавила, что фиксируется также рост заболеваемость острыми респираторными инфекциями негриппозной этиологии. Увеличение заболеваемости за неделю составило 10-12%, уточнила она, передает «Интерфакс».

Также Попова объявила о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. По ее словам, в рамках стартовавшей кампании по иммунизации планируется привить от гриппа до 60% россиян. Также планируется привить 75% граждан из групп риска, к которым относятся как по состоянию здоровья и возрасту, так и в зависимости от профессии, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что уже закуплено более 70 млн доз вакцин, «значимая часть из них – квадривалентная вакцина, которая включает в себя возможность прививаться от всех четырех штаммов [гриппа], рекомендованных ВОЗ». По ее словам, в регионы уже поставлено около 30% от общего объема закупленных вакцин.

Попова при этом настоятельно рекомендует привиться от гриппа фермерам и птицеводам из-за риска межвидового перехода птичьего гриппа. «Мы наблюдаем за возможным межвидовым переходом вирусов птичьего гриппа на другие виды и уже зарегистрировали переход к млекопитающим», – приводит слова главы Рсопотребнадзора «Российская газета».

По словам Поповой, непривитые от гриппа работники птицефабрик и животноводческих молочных ферм в этом году особенно рискуют своим здоровьем.

Владивосток, Наталья Петрова

