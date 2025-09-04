российское информационное агентство 18+

Вакцина от аллергии скоро станет общедоступна

Новая вакция от аллергии российского производства скоро будет доступна для массового применения. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» на полях ВЭФ-2025.

«В настоящее время, с одной стороны, мы подали заявление в Минздрав о продолжении крупномасштабных исследований. С другой стороны, по нормативной базе, мы можем уже сейчас ее регистрировать», – пояснила она.

Скворцова отметила, что первая и вторая фазы клинических исследований препарата завершены.

Москва, Елена Васильева

