Врачи рассказали, может ли продлить жизнь пересадка органов

В настоящее время медики спасают жизни людям с тяжелыми заболеваниями, в том числе с помощью пересадки органов. Но можно ли достичь долголетия, заменяя отказывающие органы? Об этом рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Каждая пересадка органа – это серьезный стресс для организма. Вероятность отторжения органа далеко не нулевая, его долгосрочная работоспособность ниже, чем у собственного органа, а прием постоянной иммунотерапии, чтобы остановить отторжение трансплантата, повышает риск инфекций и даже онкологии. Пересадка органа – это вынужденная крайняя мера», – пояснил кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центр Пироговского Университета Михаил Болков.

По словам врача, такая операция помогает тем, кто без нее умер бы. «Речь не про удлинение среднего срока жизни человека, это личный индивидуальный «костыль». С ним лучше, чем без него, но это не выход. До тех пор, пока мы не научимся выращивать собственные органы, генетически идентичные нам, эта процедура всегда будет рискованной с большим количеством сопутствующих проблем», – отметил специалист.

Лучший способ достичь долголетия – соблюдать принципы здорового образа жизни: вакцинироваться, правильно питаться и заниматься физической активностью. «Известно, что люди, сохранившие оптимизм, интерес к жизни, имеющие цель или увлечение, живут дольше. Не стоит забывать роль центральной нервной и иммунной систем, которые очень связаны», – заключил Болков.

Москва, Зоя Осколкова

