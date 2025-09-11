Невидимая угроза: врачи предупредили об агрессивной форме рака

В мире нет человека, который в течение жизни ни разу не болел хотя бы одним кожным заболеванием. Наибольшую угрозу представляет меланома – высокоагрессивная опухоль. Какие меры необходимо предпринять, чтобы снизить риски, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

В 2023 году в РФ зарегистрировано 7,9 млн случаев болезней кожи и подкожной клетчатки, из которых 5,5 млн – впервые выявленные. Однако реальная заболеваемость выше: многие пациенты не обращаются за медицинской помощью при «незначительных» на их взгляд проблемах.

«Меланома – высокоагрессивная опухоль из меланоцитов, отличающаяся быстрым метастазированием. Ее коварство в том, что даже небольшие незаметные образования могут давать отдаленные метастазы. Однако при раннем выявлении (I-II стадия) пациент имеет высокие шансы на полное излечение», – рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава РФ Татьяна Гайдина.

Специалист привела пример из практики: «Пациентка с меланомой, диагностированной на стадии метастазов в головной мозг. Первичный очаг так и не был обнаружен, пациентка не смогла предоставить медицинские документы об удаленных образованиях кожи, что подчеркивает важность гистологического исследования любого удаленного образования».

Пик смертности от меланомы приходится на 60-70 лет, однако могут болеть дети и молодые люди. Чаще всего от этого онкозаболевания страдают жители солнечных регионов.

Чтобы снизить риски, помимо солнцезащитных средств и отказа от солярия, необходимо ежемесячно проводить самообследование кожи, в особенности труднодоступных зон – спины, волосистой части головы.

«Ранняя диагностика онкологических заболеваний кожи спасает жизни. Задача врачей – повышать онконастороженность пациентов, а задача каждого человека – внимательно относиться к изменениям на коже и своевременно обращаться к специалистам», – заключила Гайдина.

