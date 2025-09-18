Прививка от гриппа: когда, кому и где можно сделать

В России наступило время ставить прививки от гриппа. В Пироговском Университете Минздрава РФ ответили на самые часто задаваемые вопросы о вакцинации.

«Вакцинацию от гриппа рекомендуется проводить в начале осени (сентябрь-октябрь), поскольку для выработки защитных антител после прививки нужно 2-4 недели. Иммунитет после прививки сохраняется 9-12 мес. В более поздние сроки вакцинация также возможна, но защита от нее не будет эффективной, из-за того, что иммунитет не успеет сформироваться», – рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

Есть несколько категорий людей, которым ставить прививку от гриппа противопоказано. В первую очередь это те, у кого отмечается аллергия на куриный белок и компоненты вакцины, а также те, у кого ранее уже были аллергические реакции на вводимые вакцины от гриппа. Вакцинироваться нельзя лицам, у которых наблюдается лихорадка, катаральные явления или обострение хронического заболевания, а также детям до шести месяцев.

Вакцинацию проводят в государственных поликлиниках, частных медицинских центрах и в специализированных прививочных пунктах. «Кроме того, в крупных городах, таких как Москва, вакцину от гриппа взрослые и дети могут получить во временных пунктах вакцинации без предварительной записи. Также прививку можно сделать и по месту работы/учебы», – добавила специалист.

Москва, Зоя Осколкова

