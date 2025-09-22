Врачи предупредили, что курение вейпов может оставить человека без дыхания

Курение электронных сигарет приводит к целому ряду болезней легких. Человек может остаться инвалидом, а риск острой сердечной недостаточности многократно повышается. Об этом рассказали специалисты Пироговского университета Минздрава России.

«Курение электронных сигарет и вейпов может приводить к целому ряду легочных болезней – бронхиолитам, пневмониям различного вида, поражениям под названием интерстициальных заболеваний легких, а также к такому тяжелейшему недугу, который называется острый респираторный дистресс синдром», – сообщил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заведующий кафедрой пульмонологии факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Белевский.

При курении электронных сигарет может возникнуть химический пневмонит. «Это острое поражение легких, которое может сопровождаться дыхательной недостаточностью. При проникновении инфекционного агента развивается пневмония», – добавляет кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства Татьяна Ким.

Тяжелое острое поражение легких может перейти в необратимые изменения: в частности, развитием фиброзной ткани: что сделает человека инвалидом на всю оставшуюся жизнь, подчеркнули специалисты.

Кроме того, риск острой сердечной недостаточности вследствие развития дыхательной недостаточности на фоне фиброза легких, пневмонии, острого повреждения легких очень велик. «Также внезапная сердечная смерть может возникнуть от острой интоксикации электронными сигаретами. Если курильщик, а чаще это молодые люди, «перекурит» или «накурится»», – отметила Ким.

