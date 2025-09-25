Названы сроки клинических испытаний российского препарата против рака мозга

Клинические исследования препарата против рака головного мозга стартуют в 2026 году. Об этом сообщила старший научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН Елена Кулигина.

«Мы планируем клинические исследования второй фазы для терапии рака молочной железы и хотим замахнуться на клинические исследования первой и второй фазы для терапии опухоли головного мозга», – сообщила специалист, передает ТАСС. Приступить к испытаниям ученые планируют уже в 2026 году, следует из представленной Кулигиной презентации. Предполагается, что клинические исследования займут около двух лет.

Речь идет о препарате, разработанном на основе генно-модифицированного онколитического вируса, применяемого для создания вакцины против оспы. Специалисты заменили два гена вируса для усиления иммунного ответа и создания большей противоопухолевой активности. Доклинические исследования показали, что препарат эффективно подавляет рост основной опухоли, не затрагивая здоровые клетки.

В декабре 2021 года Минздрав России разрешил клинические испытания этого же средства при раке груди. В начале этого года завершилась первая фаза испытаний – в 50% случаев была стабилизация опухоли при однократном введении на 60-й день и при многократном – у 80% на 82-й день, рассказала Кулигина.

