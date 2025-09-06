Российская вакцина для лечения больных раком готова к применению

Российская вакцина от рака готова к применению, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства на полях Восточного экономического форума.

По ее словам, в конце лета ФМБА запросило у Минздрава России разрешение на клиническое применение препарата. «Вакцина готова к применению, ждем разрешения», – сказала Скворцова в интервью «Известиям».

Речь идет об онколитической вакцине «Энтеромикс», разработанной НМИЦ радиологии Минздрава России и Институтом молекулярной биологии имени Энегельгардта. Напомним, в июне главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн сообщил о старте клинических испытаний препарата с участием 48 добровольцев. Он отметил, что токсический эффект вакцины «очень незначительный». В будущем препарат будет бесплатным, его можно будет получить по квоте, добавил врач.

Как уточнила Скворцова, вакцина успешно прошла доклинические испытания, которые доказали ее безопасность и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. «Причем существенно, в зависимости от особенностей – на 60-80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно», – добавила она.

Руководитель ФМБА также отметила, что применение препарата планируется начать с лечения колоректального рака. Параллельно, по ее словам, на продвинутой стадии разработки находится вакцина против еще двух локаций – глиобластомы и особых видов меланом. «Не только как рак кожи, но и меланома оболочек глаза. Очень страшное, быстро прогрессирующее заболевание», – уточнила Скворцова.

Онколитическая вакцина «Энтеромикс» основана на сочетании четырех непатогенных вирусов, которые способны уничтожать злокачественные клетки и одновременно активировать противоопухолевый иммунитет пациента. «Противоопухолевый эффект варьируется от замедления роста опухоли до ее полного уничтожения», – сообщается на сайте НМИЦ радиологии Минздрава РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube