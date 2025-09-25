Не дайте глазам задохнуться: врачи пояснили, почему опасно спать в линзах

Контактные линзы могут стать опасными для зрения, если не снимать их на ночь. О тяжелых последствиях пренебрежения правилами рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Представьте, что ваша роговица – это нежный цветок, который живет на поверхности глаза. Чтобы он цвел и был здоровым, ему нужны три вещи: кислород, влага и чистота. Днем, когда вы не спите, ваши контактные линзы – это современные и технологичные «окна», которые пропускают достаточно воздуха для этого «цветка». Но ночью ситуация кардинально меняется. Когда вы закрываете веки во сне, доступ кислорода к глазу и так сокращается. А если на роговице остается линза – она превращается из «окна» в герметичный полиэтиленовый пакет», – пояснила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Ангелина Казанцева.

Ночью, под линзой, в условиях тепла и отсутствия кислорода, бактерии чувствуют себя как в идеальном инкубаторе и начинают бурно размножаться. Самое опасное из последствий – акантамебный кератит. Это тяжелейшая инфекция, вызванная микроскопическими амебами, которые живут даже в водопроводной воде. Лечится она крайне трудно и долго, может потребовать пересадки роговицы и грозит необратимым снижением зрения.

«Многие думают: «Один раз посплю, ничего не случится». Коварство в том, что последствия накапливаются постепенно. Хроническая гипоксия может привести к врастанию сосудов в роговицу (неоваскуляризации) – состоянию, когда глаз, пытаясь компенсировать нехватку кислорода, проращивает в прозрачную ткань кровеносные капилляры. Это серьезно снижает остроту зрения и является абсолютным противопоказанием к дальнейшему ношению линз и даже к лазерной коррекции», – отметила Казанцева.

Врач советует снимать линзы на ночь, без исключений, а также использовать только свежий раствор для очистки и хранения и никогда не брать воду из-под крана.

