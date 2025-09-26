Врачи рассказали о влиянии рыбы в рационе на IQ ребенка

Исследования показывают, что наличие в рационе ребенка рыбы положительно влияет на развитие. В Пироговском университете Минздрава России рассказали, какая рыба полезнее для детей – речная или морская.

«Рыба является уникальным продуктом, который является источником легкоусвояемых белков и жиров. Кроме того, она содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, таких, например, как Омега-3. Немаловажным является факт значительного содержания витаминов группы В, йода, селена, минеральных веществ, а также витаминов В2, В12, минеральных веществ», – рассказал доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней Института материнства и детства Пироговского университета Анатолий Моисеев.

Согласно исследованиям, дети, в рацион которых входят рыбные продукты, имеют более высокий IQ (в среднем, на 8 баллов), по сравнению со сверстниками, у которых она отсутствует. «Доказано, что рыба в рационе ребенка оказывает положительное влияние, как на нейрокогнитивное развитие, так и вербальных и моторных навыков», – отметил эксперт.

Какая же рыба полезнее – речная или морская? Сорта рыбы отличаются по содержанию белков/жиров/углеводов в зависимости от среды обитания. «Наиболее правильным подходом можно считать сочетание в рационе ребенка как морской, так и речной, менее жирной рыбы. Поэтому на этот вопрос можно ответить однозначно так: любая рыба полезна», – заключил врач.

