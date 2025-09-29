От деформации стопы до переломов: врачи рассказали о вреде обуви на высоких каблуках

Долгое ношение обуви на высоком каблуке негативно сказывается на здоровье. Как избежать неприятных последствий, рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Ношение обуви на высоком каблуке (шпильке) негативно влияет на опорно-двигательный аппарат, в частности, при их ношении могут повреждаться стопы. Все это происходит из-за неправильного распределения нагрузки и смещения центра тяжести», – пояснил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Института хирургии Пироговского Университета Кирилл Казаков.

Кроме того, обувь с узкой передней частью деформирует пальцы стопы. Пальцы располагаются волнообразно, в таком случае происходит сдавлении нервов, что вызывает неприятные ощущения как онемение и нарушения кровообращения за счет сдавливания сосудов и нервов.

«При ношении такой обуви вес тела вдавливает стопу в клиновидное пространство обуви, и нагрузка приходится на средней отдел плюсневых костей, при этом нарушаются распределение нагрузки и точки опоры стопы. Это ведет к деформации пальцев стопы, врастанию ногтей, появлению мозолей и плоскостопия», – подчеркнул эксперт.

Чтобы снизить риск получения травм при ношении обуви на высоком каблуке, важно научиться ходить на высоком каблуке. Например, чем выше каблук, тем короче шаг, или ходить стоит медленно для того, чтобы не оступиться и вследствие этого не упасть.

Кроме того, врач советует иметь запасную обувь при длительном хождении на высоких каблуках. «Если Вы почувствовали дискомфорт, усталость или боль в ногах, рекомендуется переобуться в более удобную обувь для исключения падения», – добавил Казаков.

