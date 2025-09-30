Врачи предупредили об опасности отказа от завтрака у школьников

Отказ от завтра школьника может стать причиной обморока. Врачи рекомендуют уделить особое внимание утреннему приему пищи ребенка. Об этом рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

Чаще всего патологические состояния не являются причинами обмороков у детей. «Как правило, это происходит из-за длительного пребывания в вертикальном положении (из-за скопления большого объема крови в нижних конечностях головному мозгу достается меньше крови, обогащенной кислородом); перегрева на солнце, нахождения в душных и переполненных людьми помещениях; недостаточного потребления жидкости, которое приводит к обезвоживанию», – рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Основу профилактики обмороков для школьника составляет завтрак, так как утренний прием пищи обеспечивает организм энергией и необходимыми веществами перед предстоящими нагрузками.

По словам эксперта, завтрак пропускать нельзя, он должен составлять около 25% от суточной калорийности питания. Утренний прием пищи не только помогает лучше концентрироваться и запоминать информацию, но и предотвращает тягу к перекусам и перееданию во время обеда.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube