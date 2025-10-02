Бабушкин рецепт против ангины: вся правда о молоке с медом

Народный рецепт, включающий молоко с медом, может быть хорошим вспомогательным средством при простудных заболеваниях. Но некоторым такое сочетание может только навредить. Об этом рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

Молоко, мед и масло – натуральные продукты, не запрещенные к употреблению. Иногда врачи рекомендуют сочетать их с теплым питьем, считая это дополнительным помощником при лечении горла.

«Однако официальная медицина предпочитает более строгий подход: при назначении терапии важно ориентироваться на медицинские препараты, назначенные специалистом. Действительно, теплый чай или молоко могут облегчать неприятные ощущения в горле, успокаивая его раздраженность. Однако следует помнить, что молоко и мед не заменяют полноценного лечения антибиотиками при бактериальных инфекциях», – подчеркнул ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

Кроме того, прием молока с медом может спровоцировать дискомфорт у людей с лактозной недостаточностью или аллергией на мед.

Важно подчеркнуть, что самолечение недопустимо. Народные рецепты, включая молоко с медом, могут применяться только как вспомогательное средство, но не заменяют медицинский осмотр и полноценное лечение. Любое народное средство должно быть одобрено врачом, добавил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

