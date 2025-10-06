Бородавки у детей: как вылечить и не заразиться снова

Практически каждый второй ребенок хотя бы раз сталкивался с бородавками. Врачи Пироговского Университета Минздрава России рассказали, что является причиной этой проблемы и какие методы лечения наиболее приемлемы для детей.

«Бородавки – очень распространенное явление в детском и подростковом возрасте. Пик заболеваемости приходится на 12-16 лет, но нередко они встречаются и у дошкольников», – рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Бородавки могут исчезнуть самостоятельно за несколько месяцев (благодаря созреванию иммунной системы), а иногда упорно не поддаются терапии больше года. «Скорость лечения – вопрос индивидуальный. Ключевой фактор здесь – не метод, а настойчивость и регулярность», – подчеркнула специалист.

Бородавки вызываются вирусом папилломы человека (ВПЧ), который передается контактно-бытовым путем. То есть ребенок может заразиться от болеющего приятеля, через прикосновения к поручням в транспорте или дверным ручкам, в особенности риск высок во влажной среде – в бане, бассейне и спортзале.

Существует несколько методов лечения – средства с салициловой кислотой (пластыри и растворы), криотерапия (заморозка), а также высокочастотный радиоволновой нож (сургитрон) или лазер. При появлении любого непонятного образования на коже ребенка Тарасова рекомендует обращаться к педиатру или дерматологу, который подскажет подходящее лечение.

