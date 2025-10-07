Врачи рассказали, какие продукты добавить в рацион осенью для витаминной поддержки

Потребности в полезных компонентах у организма меняются со сменой сезонов. Осень и зима – это периоды, когда мы более всего нуждаемся в витаминной поддержке. Поэтому необходимо придерживаться витаминного курса для профилактики простуд и осенней хандры.

«Иммунитет – природная система защиты организма, которая постоянно противостоит многочисленным факторам извне, инфекциям, бактериям, грибам и вирусам. Дефицит витаминов и микроэлементов может возникнуть и у взрослого, и у ребенка, и уже осенью необходимо начать подготовку к зимнему периоду, когда количество витаминов в пище резко уменьшается», – рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Минздрава России Ольга Тарасова.

Необходимые «осенние» витамины делятся на два типа: водорастворимые и жирорастворимые. Первые – не накапливаются и быстро выводятся из организма с естественной жидкостью. Они в основном содержатся в овощах и фруктах. Их количество следует восполнять на постоянной основе. Жирорастворимые – не растворяются в воде и накапливаются в жировой прослойке.

По словам эксперта, осенью в рацион стоит включить фрукты и овощи богатые главным природным иммуномодулятором (цитрусовые, киви, тыква, кабачки); продукты, обладающие выраженными антибактериальными и антивирусными свойствами (в первую очередь, это чеснок и лук, также сюда можно включить куркуму и перец); продукты с витамином D (рыбу, яйца, молочные продукты); пробиотики, которые способствуют здоровью и обогащению полезной микрофлоры кишечника (йогурт, кефир, ряженку); напитки богатые антиоксидантами, защищающими организм от патогенного повреждения (зеленый чай, кофе, матчу); орехи и семена, содержащие витамины и минералы.

«Важно помнить, что укрепление иммунитета требует комплексного подхода, который включает как здоровые пищевые привычки, так и регулярную физическую активность, достаточный сон и управление стрессом», – подчеркнула Тарасова.

