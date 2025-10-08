10 000 шагов в день: врач опроверг популярный миф о норме подвижности

Известно, что для поддержания здоровья необходимо не только высыпаться и правильно питаться, но и проходить не менее 10 000 шагов. Выяснилось, что количество не так важно, как регулярность и темп ходьбы. Об этом сообщили в Пироговском Университете Минздрава России.

«Знаменитые «10 000 шагов» – это красивый маркетинговый ход (родом из Японской кампании 1960-х годов по продаже шагомера под названием «manpo-kei», что и переводится как «измеритель 10 000 шагов»), а не научно обоснованная норма, хотя идея о пользе для здоровья ежедневной планомерной нагрузки гораздо выше, чем в режиме «рваных» тренировок – оказалась абсолютно верной», – рассказал кандидат медицинских наук, доцент Пироговского Университета Ярослав Гурин.

По словам эксперта, для здоровья сердца, мозга и обмена веществ достаточно 7 000 – 8 000 шагов в день. При этом важна не только цифра, но и темп. 30 минут быстрой ходьбы (когда вы немного запыхались, но можете говорить) часто приносят больше пользы для сердечно-сосудистой системы, чем медленные 10 000 шагов.

Однако некоторым людям долгая ходьба может и навредить. В частности, речь идет о больных артрозом тазобедренных или коленных суставов. «Суставной хрящ уже истончен, и чрезмерная ударная нагрузка ускоряет его разрушение, вызывая боль и воспаление. Здесь нужна дозированная активность (например, плавание или велосипед) и обязательна консультация ортопеда», – пояснил Гурин.

Москва, Зоя Осколкова

