Врачи рассказали о плюсах чистки зубов до и после завтрака

Существуют разные мнения по поводу того, когда нужно чистить зубы утром – до или после завтрака. По словам стоматологов, этот вопрос не имеет однозначного и универсального для всех ответа. Плюсы есть в обоих подходах.

Главный аргумент чистки после употребления пищи – механическое удаление остатков пищи. «Логика проста: позавтракал – удали остатки еды, чтобы они не служили субстратом для бактерий в течение всего дня», – пояснил кандидат медицинских наук, завлабораторией симуляционных технологий в стоматологии, доцент кафедры терапевтической стоматологии Института стоматологии Пироговского университета, врач-стоматолог-хирург, пародонтолог Денис Моисеев.

Плюсом чистки зубов до завтрака станет создаваемый таким образом защитный барьер. «Ночью во рту снижается слюноотделение, а слюна является естественным фактором защиты и буфером, нейтрализующим кислоты. В результате к утру концентрация бактерий в зубном налете максимальна. Если вы почистите зубы ДО еды, вы удалите этот бактериальный пласт и не дадите микроорганизмам вступить в реакцию с сахарами из завтрака, как следствие, снизите продукцию кислот», – рассказал врач.

Специалист рекомендует следующий подход: можно чистить зубы как до завтрака с фторидсодержащей зубной пастой, так и после завтрака, но не раньше 30-40 минут после приема пищи. «За это время pH в полости рта нейтрализуется слюной, а эмаль реминерализуется. В этот период можно прополоскать рот обычной водой, чтобы удалить крупные остатки пищи и ускорить нормализацию кислотно-щелочного баланса», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

