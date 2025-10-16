Контрастный душ и куриный суп: врач назвал действенные методы укрепления иммунитета осенью

Осенью сразу несколько факторов могут привести к снижению защитных функций организма. Специалист Пироговского Университета Минздрава России дал несколько рекомендаций по укреплению иммунитета.

Ключевой фактор для жителей мегаполиса, снижающий защиту осенью, – резкое сокращение светового дня, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Кроме того, на иммунитет негативно влияет стресс, связанный с началом рабочего сезона после летнего отдыха. Изменяется и характер питания, после сезона свежих овощей и фруктов мы часто переходим на более тяжелую, углеводную пищу с меньшим количеством витаминов и клетчатки.

Компенсировать нехватку солнца можно с помощью световых будильников и прогулок в обеденные часы. Для управления стрессом эксперт советует четко планировать рабочий день и выделять время на хобби.

Среди самых эффективных методов укрепления иммунитета Карпенко рекомендует обратить внимание на контрастный душ. «Эффективность имеет научное обоснование. Резкая смена температуры тренирует сосуды и симпато-адреналовую систему, улучшает терморегуляцию. Это не специфическая защита от вирусов, но общее закаливание, снижающее риск переохлаждения. Начинать нужно постепенно», – предупредил специалист.

Что касается питания, то куриный бульон может помочь иммунной системе на ранних стадиях борьбы с гриппом. Теплая жидкость облегчает симптомы и поддерживает гидратацию. Но нужно помнить, что ни один продукт не является «волшебной таблеткой».

«Вместо поиска чудо-средства сосредоточьтесь на основах: сбалансированное питание (с акцентом на белки, овощи и полезные жиры), контроль уровня витамина D, управление стрессом, полноценный сон и регулярная физическая активность. Это и есть самый надежный способ поддержать свой иммунитет в осенний период», – заключил Карпенко.

