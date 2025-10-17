Врачи дали совету по сохранению зрения для пожилых

У пожилых людей острота зрения снижается, этому способствуют возрастные изменения и заболевания. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, каким рекомендациям стоит следовать, чтобы сохранить здоровье глаз.

Чаще всего пожилые люди сталкиваются такими заболеваниями, как пресбиопия (трудно видеть на близком расстоянии), глаукома (заболевание, при котором на фоне повышенного внутриглазного давления и недостаточного оттока внутриглазной жидкости постепенно атрофируется зрительный нерв), возрастная макулодистрофия сетчатки (нарушение питания центральной зоны сетчатки) и катаракта (помутнение хрусталика глаза).

В первую очередь необходимо избегать слишком яркого или слишком тусклого света, экстремальные условия освещения могут утомлять глаза, рассказала кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог консультативно-диагностического отделения РГНКЦ Пироговского Университета, врач высшей квалификационной категории Ольга Кошевая.

«Умеренные физические упражнения улучшают кровообращение, что полезно для глаз. Важно соблюдать гигиену сна, во время сна глаза отдыхают и восстанавливаются. Для сохранения остроты зрения важно поддерживать чистоту глаз – не касаться лица и области вокруг глаз грязными руками, пользоваться только качественными косметическими средствами по уходу за глазами и кожей вокруг них», – отметила специалист.

Кроме того, необходимо обратить внимание на питание – меню должно быть сбалансированным и разнообразным. Морковь содержит витамины A, D, C и E; черника является источником витаминов, укрепляет сетчатку и способствует выработке зрительного пигмента; темный шоколад с высоким содержанием какао содержит флавоноиды, укрепляющие кровеносные сосуды глаз; рыба, особенно семга, тунец, лосось, содержит полезные для глаз жирные кислоты; апельсин, грейпфрут, шиповник – источники витамина C; тыква и дыня богаты бета-каротином, оказывающим антиоксидантное воздействие.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

