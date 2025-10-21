Пробиотики больше не самые модные. Что приходит им на смену

Популярные и прославленные многочисленной рекламой пробиотики постепенно теряют свою актуальность. В Сеченовском университете представили новую концепцию восстановления микробиоты – речь идет о более безопасных и стабильных постбиотиках. Это инактивированные, то есть убитые, микроорганизмы, которые не уступают в эффективности, но лишены главных недостатков своих предшественников.

В Сеченовском университете начали исследования постбиотиков, которые могут оказывать благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, мочеполовую систему, иммунитет и даже нервную систему.

Напомним, что пробиотики – это микроорганизмы, например, бактерии или дрожжи, которые приносят пользу организму, если употреблять их в научно обоснованном количестве. Доказано, что они поддерживают микрофлору, налаживают пищеварение, улучшают состояние кожи. Пробиотики есть, например, в кефире, живом йогурте, квашеной капусте, чайном грибе, некоторых видах сыров, их специально добавляют в другие продукты, средства личной гигиены, изготавливают с ними препараты. Чтобы микроорганизм признали пробиотиком, он должен быть безопасным и полезным для здоровья.

Но у пробиотиков есть и недостатки, рассказал профессор кафедры общей гигиены Сеченовского университета и завлабораторией Разработки природных средств для укрепления здоровья Государственного университета Нью-Джерси Михаил Чикиндас. Нельзя сказать, что они всегда сохраняют жизнеспособность до окончания срока годности, работают у разных людей одинаково и стабильно действуют в «полевых условиях», то есть в той или иной среде. «А самое главное – пробиотики могут представлять опасность для людей с пониженным иммунитетом и могут даже вызвать системные инфекции. Поэтому важно консультироваться с врачом перед приемом не только лекарств, но и БАДов», – сказал ученый.

Многие из проблем, возникающих с пробиотиками, можно решить с помощью постбиотиков – препаратов инактивированных микроорганизмов, содержащих убитые микробы, или их составляющие, например, фрагменты мембран, либо продукты их жизнедеятельности. А вырабатывать микроорганизмы могут многое. Среди того, что может пригодится человеческому организму, например, экзополисахариды, которые борются с воздействием ядовитых соединений и последствиями приема антибиотиков, короткоцепочечные жирные кислоты, стимулирующие выработку иммунных клеток и снижающие воспалительные процессы, ферменты – вещества, ускоряющие химические реакции, и другие продукты жизнедеятельности микроорганизмов, в том числе витамины и аминокислоты.

Тем самым постбиотики могут укреплять защитный барьер кишечника, поддерживать иммунную систему, оказывать противовоспалительное и даже антибактериальное действие, что, как надеются ученые, позволит снизить необходимость в приеме антибиотиков. Кроме того, некоторые бактерии способны вырабатывать серотонин, дофамин и иные медиаторы, а это значит, что постбиотики могут быть полезны и для нервной системы.

«Конечно, постбиотики не вытеснят пробиотики с рынка – ведь живые пробиотики могут размножаться внутри организма, а значит, оказывать полезное действие дольше, чем убитые микробы. Но когда такой эффект не требуется, постбиотики могут стать их заменой. И хотя сейчас рынок постбиотиков в десять раз меньше рынка пробиотиков, аналитики указывают, он первый растет в десять раз быстрее второго. Так что, уверен, в скором времени существующий рынок товаров для здоровья поменяется», – пояснил Михаил Чикиндас.

Екатеринбург, Елена Васильева

