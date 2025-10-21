Врачи рассказали, как термобелье может навредить здоровью

Термобелье защищает организм человека от переохлаждения, если необходимо долгое время находиться на улице зимой. Но есть и негативные последствия, о которых рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

В первую очередь важно соблюдать комфортную для конкретного человека температуру, отмечает кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии имени академика Ю.К. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского Университета Татьяна Гайдина. По ее словам, здесь нет четких правил, что при -10 °C все должны надевать термобелье. Это также зависит от того, как долго вам нужно будет находиться на улице.

«Если вам надо добежать до метро, а потом вы час будете ехать в метрополитене в термобелье, это не очень хорошо, потому что тело будет перегреваться. Также в такой ситуации из-за термобелья тело долгое время будет находиться в состоянии гиперкомпрессии, из-за чего могут возникнуть различные заболевания. К примеру, опрелость, контактные дерматиты и даже какие-то более серьезные проблемы», – пояснила эксперт.

В то же время, если вы работаете на улице в неблагоприятных метеорологических условиях и повышенной влажности, то стоит надевать термобелье. Оно защитит от переохлаждения весь организм и конкретные части тела тоже.

«Ужасных последствий отсутствия термобелья нет, сейчас все лечится. Если вы почувствовали дисбаланс в организме, например, боль при мочеиспускании, боли в органах малого таза, иные болезненные ощущения, необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Можно записаться к терапевту или к урологу. Оттягивать решение этой проблемы нельзя, потому что это может быть первым симптомом серьезных заболеваний, которые при отсутствии лечения переходят в хроническую форму», – предупредила Гайдина.

