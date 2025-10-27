«Атрофия слизистой и тахикардия»: врачи рассказали о скрытых угрозах капель от насморка

Капли от насморка являются ситуационным решением для облегчения дыхания, улучшения проходимости дыхательных путей и снятия отека. Но злоупотребление сосудосуживающими может привести к негативным последствиям для всего организма. Об этом рассказали эксперты Пироговского Университета Минздрава России.

«Основная проблема таких лекарств заключается в том, что при постоянном сужении сосудов нарушается трофика тканей, что со временем может привести к тому, что препараты перестанут действовать, и отек увеличится. Второй негативный момент – истончение слизистой носа, что вызывает атрофию слизистой, сопровождающуюся сухостью, болью, корками и другими проблемами», – пояснил кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин.

Более того, капли могут всасываться через слизистую в кровь и оказывать влияние на весь организм, особенно у детей и людей с определенными заболеваниями, добавил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

«Это влечет повышение артериального давления – опасно для гипертоников; учащение сердцебиения (тахикардия); головную боль, головокружение; нервозность, беспокойство, бессонница (поскольку некоторые деконгестанты по структуре схожи с адреналином)», – предупредил специалист.

Важно, не превышать сроки применения, рекомендованные в инструкции. Максимальный срок использования большинства сосудосуживающих капель – три-пять дней, редко – до семи. Врачи советуют следить за дозировкой и не капать «на всякий случай», а также выбирать препараты со сниженной концентрацией, особенно для детей.

«Основное лечение сейчас – это местные глюкокортикоиды, которые не только снимают воспаление и отек, но и лечат, не нарушая сосуды, – отметил Кондрахин. – Они безопасны и могут применяться длительное время, улучшая состояние пациента. Остальные препараты, такие как масляные капли, являются поддерживающей терапией и не являются лечебными».

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube