«Умное» питание, движение и чекап: врачи рассказали о формуле долголетия

Секрет долголетия действительно существует, но это не «волшебная таблетка», а протокол, соблюдение которого может продлить жизнь и сохранить активность даже в пожилом возрасте. Об этом рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

В первую очередь нужно уделить внимание рациону. «Здесь нужно не просто «есть меньше», а «есть умно». Соблюдайте «Окно питания» (Интервальное голодание): ограничьте ежедневный период приема пищи 10-12 часами. Например, с 8 утра до 18 вечера. Исследования связывают такой режим с улучшением метаболического здоровья и увеличением продолжительности жизни», – рассказала доктор медицинских наук, замдиректора по трансляционной медицине НКЦ РГНКЦ, руководитель отдела клинической геронтологии РГНКЦ, профессор кафедры болезней старения ИНОПР Пироговского Университета Ирина Стражеско.

В борьбе с саркопенией (возрастное снижение мышечной массы) помогут силовые тренировки, не менее двух раз в неделю. Упражнения с собственным весом, резинками, гирями или в тренажерном зале. Аэробные нагрузки: 150 минут умеренной (быстрая ходьба, плавание) или 75 минут высокой в неделю.

Следить за состоянием здоровья также нужно не время от времени, а регулярно. «Необходимы не просто общие анализы, а целенаправленный чекап факторов риска возраст-ассоциированных заболеваний (остеопороз, предиабет, онкомаркеры, липидный профиль). Контроль «Большой Тройки»: артериальное давление (< 130/80 мм рт.ст.); уровень сахара в крови (HbA1c < 5.5%); липидный профиль (соотношение АпоB/АпоA1)». – добавила специалист.

Не стоит забывать, что сон – это не пассивный отдых, а активный процесс «ремонта». Врач рекомендует следить не только за длительностью, но и качеством сна. Кроме того, хронический стресс – это ускоренное старение на клеточном уровне. Для снижения уровня стресса можно обратиться к медитации или уделить время любимому хобби.

