Бодрость без кофе: врач назвал лучшие напитки и продукты для энергии

Кофеиносодержащие напитки не являются безусловным патогенным фактором, но при наличии индивидуальных особенностей их потребление может вызывать ряд негативных эффектов. В таком случае стоит рассмотреть несколько альтернатив. Об этом сообщает Пироговский Университет Минздрава России.

«В клинической практике регулярно фиксируются случаи, когда кофе выступает триггером гастроэзофагеального рефлюкса, обострения хронического гастрита и симптомокомплекса синдрома раздраженного кишечника (СРК)», – рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Стимулирующее действие кофе опосредовано активацией коры надпочечников и выбросом катехоламинов, что при регулярной нагрузке может приводить к дезадаптации вегетативной нервной системы и формированию циклических колебаний уровня энергии, пояснил специалист.

Есть несколько напитков и продуктов, которые помогут восполнить энергию. В частности, цикорий, который обладает приятным горьковатым вкусом, похожим на кофе, что само по себе бодрит рецепторы. Этот продукт не содержит кофеина, но богат инулином.

Зеленый японский чай матча содержит L-теанин в сочетании с кофеином. L-теанин обеспечивает плавное, спокойное и длительное ощущение бодрости без нервозности и резкого спада.

Не стоит забывать и про напиток из детства – какао. Содержит теобромин – мягкий стимулятор, похожий на кофеин, но действующий нежнее и дольше. Врач рекомендует готовить какао на воде или растительном молоке без добавления сахара.

Имбирный чай обладает согревающим и легким тонизирующим эффектом за счет гингерола. Улучшает микроциркуляцию крови, в том числе и в сосудах мозга, что и дает ощущение ясности и прилива сил. Не стоит пить его на голодный желудок при обострениях гастрита.

Кроме того, придадут энергии яблоки, содержащие натуральные сахара и клетчатку, или горсть орехов (миндаль, грецкие), за счет белка, полезных жиров и магния, которые обеспечивают длительный заряд энергии.

Москва, Зоя Осколкова

