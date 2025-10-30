Соль и трансжиры: врач назвал главных врагов сосудов

Питание напрямую влияет на ключевые механизмы развития инсульта. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, каких продуктов стоит избегать, чтобы не провоцировать развитие патологии, а какие нужно добавить в рацион для профилактики.

Инсульт – это острое нарушение кровоснабжения мозга. Основные его причины – закупорка сосуда тромбом (ишемический инсульт) или разрыв сосуда (геморрагический инсульт). «Избыток соли. Главный враг. Вызывает задержку жидкости, повышение артериального давления и прямое повреждение стенок сосудов», – пояснил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Негативное влияние оказывают и трансжиры, которые содержатся в кондитерских изделиях, выпечке длительного хранения, картофеле фри. Простые сахара и рафинированные углеводы, а также избыток красного мяса и переработанных мясных продуктов провоцируют инсульт.

Что касается профилактики, то главным продуктом для здоровья сосуда специалист назвал жирную рыбу – лосось, сельдь, скумбрия, сардины. «Рыба снижает уровень триглицеридов в крови, уменьшает воспаление в стенках сосудов, обладает мягким антиагрегантным действием (препятствует образованию тромбов), помогает стабилизировать артериальное давление», – отметил Карпенко.

Кроме того, положительное влияние оказывают овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, орехи, семена и бобовые.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

