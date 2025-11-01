Врач Пироговского Университета рассказал, что скрывается за изжогой

Изжога – это не просто дискомфорт, она может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, что без должного лечения приведет к опасным для жизни осложнениям. Об этом рассказал специалист Пироговского Университета Минздрава России.

«Симптом «изжога», определяемый как ощущение жжения или дискомфорта за грудиной или в подложечной области, встречается при ряде кислотозависимых заболеваний, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, гастриты и других», – отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры гастроэнтерологии и диетологии Александр Иванов.

Наиболее эффективны в этом случае антисекреторные средства, но их длительное использование должно проводиться только по назначению врача и требует наблюдения медиков.

Специалист рекомендует исключить острую, горячую, чрезмерно холодную пищу, кислые соки, газированные напитки, кофе, крепкий чай, шоколад, алкоголь, жирные, жареные блюда, сдобы, томаты, перец, цитрусовые. Строгое соблюдение диеты при нечастой изжоге может привести к существенному улучшению качества жизни пациента.

«Вместе с тем длительно существующая изжога без должного обследования и лечения, а также самолечение, могут приводить к таким серьезным осложнениям как формирование язв пищевода и кровотечений из них, стеноз пищевода, пищевод Барретта и рак пищевода. Доверяйте Ваше здоровье и лечение изжоги только специалистам в данной области», – подчеркнул Иванов.

Москва, Зоя Осколкова

