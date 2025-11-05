Правила «световой гигиены»: как пережить сокращение светового дня без вреда для здоровья

В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, почему зимой так тянет к сладкому, и как пережить сокращение светового дня без вреда для настроения и фигуры.

«Наша биология жестко завязана на солнечном свете. Он – главный регулятор наших циркадных ритмов (внутренних часов). Когда света мало, в организме происходит настоящая гормональная перестройка: повышается выработка мелатонина – «гормона сна»; снижается выработка серотонина – «гормона хорошего настроения и бодрости»; падает уровень витамина D, который вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолета», – пояснила ассистент кафедра поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

В это время зачастую меняется пищевое поведение: тянет на калорийную, углеводную пищу – выпечку, сладости, макароны. Это попытка мозга быстро получить «топливо» для синтеза серотонина и энергию для обогрева тела.

Специалист рекомендует обратиться за помощью к технологиям. «Светотерапия. Специальные лампы (светотерапевтические), дающие очень яркий белый свет полного спектра (от 10 000 люкс), – это клинически доказанный метод», – отметила Махова. Рекомендуется организовать дома яркое освещение, а при пробуждении использовать световой будильник, который мягко зажигает свет, имитируя рассвет.

