Врачи рассказали о рисках для мужского здоровья от подогрева сидений автомобиля

Злоупотребление подогревом сидений в автомобиле может негативно сказаться на здоровье мужчин. К каким последствиям это может привести, рассказал кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Минздрава России Андрей Кондрахин.

Подогрев сидений – функция, безусловно, полезная, но постоянный нагрев противопоказан мужчинам. «Дело в том, что яички находятся вне организма, и если злоупотреблять всевозможными согревающими матами либо подогревающими элементами, то мы попадаем в ситуацию, когда, к сожалению, это может сказаться на качество спермы и на сперматогенез», – отметил специалист.

Кроме того, при нагревании усиливается кровообращение, что может вызвать обострение в геморроидальных узлах, а также отрицательно скажется на здоровье тех, у кого есть хронический пиелонефрит или какие-то заболевания почек, потому что инфекция любит тепло.

«Подогрев в машине – это хорошая опция, но есть с ней определенные проблемы. Она должна носить короткий характер: чтобы согреться, чтобы не заболеть, чтобы согреть органы малого таза, поясницу. Но греть постоянно и органы малого таза, и поясницу не стоит. Поэтому коротким курсом: согрелись, выключили и дальше едем, используем как обычное кресло», – подчеркнул Кондрахин.

