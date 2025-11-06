Зимние обострения кожных болезней: советы от специалиста Пироговского Университета

В зимний период зачастую обостряются болезни кожи. Недостаток влаги в воздухе, дефицит солнечного света и низкие температуры приводят к негативным последствиям, которые можно предотвратить. Об этом рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Наиболее чувствительны к зимним условиям атопический дерматит, псориаз, себорейный дерматит, розацеа и витилиго. При атопии сухой воздух и отопление усиливают зуд и воспаление, особенно в сгибах конечностей и на лице у детей. Псориаз, наоборот, летом часто регрессирует под действием солнечного UVB-излучения, а зимой – обостряется из-за его дефицита. Себорейный дерматит активизируется под шапками», – пояснила кандидат медицинских наук, доцент кафедры кожных болезней и косметологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского университета Валентина Петунина.

По ее словам, справиться с этими вызовами можно – но только при условии системного подхода. Прежде всего необходимо восстановить микроклимат, с помощью увлажнителей воздуха, поддерживайте влажность в доме на уровне 40-60% и регулярно проветривайте помещения.

Защита кожи должна строиться на трех принципах: увлажнение, восстановление барьера и внешняя окклюзия. Врач рекомендует наносить средства с гиалуроновой кислотой или глицерином на кожу, затем – крем с церамидами, холестерином и маслами (ши, сквалан), а перед выходом на мороз – тонкий слой защитного бальзама на скулы, нос и губы.

«Избегайте горячей воды, щелочного мыла, спиртосодержащих тоников и агрессивных кислот – все это разрушает и без того ослабленный барьер. И никогда не выходите на улицу с влажной кожей: даже при −5 °C влага может замерзнуть и вызвать микротравмы», – предупредила Петунина.

Всем пациентам с аутоиммунными дерматозами стоит проверить уровень витамина D: его дефицит к февралю наблюдается у подавляющего большинства, и коррекция уровня снижает риск обострений.

«Кожа – зеркало нашего внутреннего состояния и внешней среды. Осень и зима – не приговор, а сигнал: пора усилить заботу. Профилактика всегда эффективнее лечения», – подчеркнула специалист.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

