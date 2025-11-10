Ученые не нашли связи парацетамола и аутизма у детей

Ничто на современном уровне научных знаний не позволяет установить связь между приемом парацетамола во время беременности и появлением аутистических расстройств у детей. К такому выводу пришло крупное исследование, опубликованное в понедельник, 10 ноября, в британском медицинском журнале BMJ, опровергающее заявление Дональда Трампа. Напомним, он продвигает мысль о том, что прием парацетамола беременными вызывает аутизм у детей.

«Имеющихся в настоящее время данных недостаточно, чтобы доказать связь между внутриутробным воздействием парацетамола и аутизмом и синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) в детском возрасте», – заключает исследование.

Научное сообщество решительно осудило Трампа, напомнив, что медицинский консенсус не признает такой связи и что парацетамол, продаваемый в США под названием Тайленол, напротив, является предпочтительным обезболивающим средством для беременных женщин в отличие от аспирина или ибупрофена, последний из которых представляет доказанный риск для плода.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сразу после высказываний Дональда Трампа заявила об отсутствии доказательств связи аутизма и парацетамола.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube