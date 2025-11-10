Врач дал советы гипертоникам и гипотоникам в дни магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь стоит уделить особое внимание состоянию здоровью. Это в первую очередь касается людей с нарушениями артериального давления. Об этом рассказали в Пироговском Университете Минздрава России.

«Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которые могут оказывать влияние на здоровье, особенно на состояние людей с нарушениями артериального давления. Человек с повышенным давлением (гипертоник) и человек с пониженным давлением (гипотоник) могут испытывать ухудшение самочувствия во время таких дней», – отметила доктор медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней №2 Пироговского Университета Эльвира Хачирова.

Специалист рекомендует проводит регулярный мониторинг артериального давления, который позволяет своевременно выявить критические отклонения и принять необходимые меры. Поддерживать нормальное состояние организма и уменьшить вероятность осложнений поможет соблюдение режима сна, питания и физической активности.

«В период геомагнитных возмущений рекомендуется избегать чрезмерных нагрузок, резких эмоциональных всплесков и длительного пребывания на открытом воздухе, поскольку это снижает риск перегрузки сердечно-сосудистой системы», – пояснила Хачирова.

В профилактических целях полезно включать в рацион продукты, богатые магнием, калием и антиоксидантами, которые способствуют нормализации сосудистого тонуса и защищают клетки от повреждений. В то же время, следует ограничить потребление соли и тяжелой пищи. В моменты, когда магнитная буря особенно сильна, расслабляйтесь, занимайтесь медитацией или дыхательными упражнениями для снижения тревожности.

«Медикаментозная терапия должна проводиться строго по назначению врача, без самостоятельных изменений дозировки, особенно в периоды магнитных бурь, так как неправильный прием препаратов может усугубить течение заболевания», – подчеркнула эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

