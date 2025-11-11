Когда мушки в глазах – опасный симптом: как проверить зрение при подозрении на рак

Методы лечения онкологических заболеваний совершенствуются, но до недавнего времени они были малоэффективны для лечения рака глаз. Последние исследования в этой области являются многообещающими. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, какие признаки не стоит игнорировать, чтобы обнаружить онкологию на ранней стадии.

«Коварство увеальной меланомы в том, что более «удаленное» расположение от фовеолы и на ранних стадиях она часто протекает бессимптомно. Однако есть признаки, при появлении которых нужно немедленно обратиться к офтальмологу», – отметила ассистент кафедры офтальмологии имени академика А.П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Ангелина Казанцева.

В первую очередь – ухудшение зрения: необъяснимое падение остроты зрения, появление пятен или «мушек» в поле зрения. Вспышки света в глазах – ощущение искр или молний (фотопсии). Изменение формы зрачка: зрачок может стать неправильным, вытянутым. Появление темного пятна: на радужке или на видимой части глаза может появиться темное, постепенно увеличивающееся пятно. Потеря периферического зрения: создается ощущение, будто вы смотрите на мир через подзорную трубу.

«Сегодня в арсенале офтальмоонкологов есть органосохраняющие методы, главный из которых – брахитерапия. Это контактная лучевая терапия, когда на склеру (белковую оболочку глаза) в проекции опухоли на несколько дней подшивается радиоактивная пластинка («зерно»). Она локально облучает и уничтожает опухоль, минимально затрагивая окружающие здоровые ткани», – рассказал специалист.

Врач настоятельно рекомендует не пропускать плановые осмотры у офтальмолога, это лучший способ выявить проблему на ранней стадии. В повседневной жизни необходимо пользоваться специальными солнцезащитными очками с защитой от UV излучения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

