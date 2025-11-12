Антигистаминные «для профилактики» бесполезны: врач развеял популярный миф об антибиотиках

Антибиотики могут вызывать аллергические реакции, однако применение антигистаминных препаратов в этом случае не только не даст улучшений, но и навредит здоровью. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Минздрава России Андрей Кондрахин.

Антибиотики нельзя применять просто так, особенно при появлении таких симптомов, как насморк или першение в горле. Они убивают не только болезнетворные микроорганизмы, но и собственную полезную микрофлору кишечника, что нарушает иммунитет. Аллергические реакции от приема антибиотиков проявляются по-разному – от легких высыпаний до тяжелых форм. Эти медикаменты также могут оказывать токсическое воздействие на печень, почки и другие органы.

«Что касается побочных эффектов, то бессмысленно принимать антигистаминные (противоаллергические) препараты «для профилактики» аллергии на антибиотик. Это не окажет положительного эффекта, а лишь создаст дополнительную лекарственную нагрузку на организм», – пояснил специалист.

Во время лечения антибиотиками желательно принимать пробиотики, чтобы помочь организму восстановить собственную микрофлору. «Главное, что нужно помнить: антибиотикотерапия – это серьезное вмешательство, и прибегать к ней без необходимости нельзя. Неправильное применение антибиотиков приводит к росту антибиотикорезистентности (устойчивости микробов), что создает серьезные проблемы для здоровья в будущем», – подчеркнул Кондрахин.

