В России выявили более 60 ранее неизвестных вирусов

В России в рамках работы по предотвращению глобальных пандемий нашли более 60 ранее неизвестных вирусов. Об этом сообщил государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора.

Перед вирусологами стоит глобальная задача – предсказать, чем человек будет болеть, какой ущерб заболевание может нанести, и как с этим бороться. Центр «Вектор» выполняет проект национального уровня «Виром Российской Федерации».

«Для нас очень важно найти не только все вирусы, которые есть, но и особенно важно найти именно патогенные для человека. Уже более 50 субъектов федерации прислали нам свои образцы. Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру», – рассказал гендиректор центра Александр Агафонов.

Кроме того, специалисты уже изучили и биологические свойства некоторых вирусов. «Наша основная задача сейчас – получить ответ, насколько эволюция этих вирусов будет стремительной, во что она перерастет, и получим ли мы через некоторое время штамм, который будет обладать пандемическими свойствами. Эта задача очень сложная», – подчеркнул Агафонов.

Москва, Зоя Осколкова

