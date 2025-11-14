«Женские гормоны усиливают воспаление»: врач рассказал о причинах артрита

Женщины чаще сталкиваются с заболеванием суставов – артритом. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали о причинах печальной статистики и возможных методах профилактики.

Для врача диагноз артрит – это не просто боль в суставах, это поражение, воспалительный процесс, который может быть острым или хроническим, патологическим – если вовлечены несколько суставов, а также иммуновоспалительным, который происходит вследствие метаболических нарушений.

«Женщины вообще чаще страдают любыми аутоиммунными заболеваниями, и ревматоидный артрит не исключение. А причины многофакторные. Большая роль отводится роли эстрогенов, женских половых гормонов. Эстрогены и пролактин усиливают работу В-лимфоцитов и выработку антител; тестостерон чаще оказывает сдерживающее влияние. Во время беременности у многих женщин симптомы ослабевают, а в послеродовом периоде нередко наблюдается обострение иммуновоспалительного заболевания», – рассказала доктор медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории, замдиректора Института клинической медицины, завкафедрой факультетской терапии имени академика А.И. Нестерова Пироговского Университета Алеся Клименко.

По ее словам, в настоящее время, к сожалению, не существует специфических методов первичной профилактики ревматоидного артрита. «Однако для профилактики прогрессирования ревматоидного артрита пациентам рекомендуется избегать интеркуррентных инфекций, стресса, отказаться от курения и ограничить прием алкоголя, поддерживать нормальную массу тела и соблюдать гигиену полости рта, так как развитие парадонтита и ожирение определяют плохой ответ на терапию базисными противоревматическими препаратами», – отметила специалист.

