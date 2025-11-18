российское информационное агентство 18+

Выбросить нельзя есть: врач предупредил о скрытой опасности плесени на продуктах

Фото: Freepik

Даже небольшой участок плесени на продуктах может представлять опасность для здоровья. Почему от такой еды придется избавиться, рассказал ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Минздрава России Денис Борозденко.

По словам специалиста, вся плесень на овощах/фруктах потенциальна опасна для здоровья человека. В большинстве случаев плесень на сельскохозяйственных культурах вызывается грибами рода Aspergillus, Fusarium и Penicillium.

Эти грибы могут вызвать расстройства пищеварительной системы, стать причиной пневмонии и синуситов. «Особенно опасен такой контакт у людей, страдающих бронхиальной астмой или аллергией, так как могут спровоцировать приступ», – подчеркнул Борозденко.

Даже если плод лишь немного поражен плесенью, его необходимо выкинуть, так как споры гриба могут поражать не только видимый участок, но и быть глубоко внутри, а также содержать вещества, вырабатываемые грибами (Микотоксины), которые и ответственны за развитие заболевания.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

