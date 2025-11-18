Выбросить нельзя есть: врач предупредил о скрытой опасности плесени на продуктах

Даже небольшой участок плесени на продуктах может представлять опасность для здоровья. Почему от такой еды придется избавиться, рассказал ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Минздрава России Денис Борозденко.
По словам специалиста, вся плесень на овощах/фруктах потенциальна опасна для здоровья человека. В большинстве случаев плесень на сельскохозяйственных культурах вызывается грибами рода Aspergillus, Fusarium и Penicillium.
Эти грибы могут вызвать расстройства пищеварительной системы, стать причиной пневмонии и синуситов. «Особенно опасен такой контакт у людей, страдающих бронхиальной астмой или аллергией, так как могут спровоцировать приступ», – подчеркнул Борозденко.
Даже если плод лишь немного поражен плесенью, его необходимо выкинуть, так как споры гриба могут поражать не только видимый участок, но и быть глубоко внутри, а также содержать вещества, вырабатываемые грибами (Микотоксины), которые и ответственны за развитие заболевания.
