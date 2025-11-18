«Ходунки обманывают природу»: врач назвал безопасные альтернативы для первых шагов

Популярные ходунки для детей могут представлять опасность для здоровья малышей. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали, на что обратить внимание и какие существуют альтернативы.

Риски, связанные с использованием ходунков, – не миф, а научно обоснованный факт. Большинство ведущих педиатрических и ортопедических ассоциаций в мире не рекомендуют их использование, отметила доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ИХ Пироговского Университета Ирина Чуловская.

«В ходунках ребенок часто отталкивается от пола носками или внешней стороной стопы, находясь в полувисящем состоянии. Это создает неправильную и избыточную нагрузку на неокрепшие кости голени и бедра, что может способствовать их искривлению. Ходунки «обманывают» природу, давая мнимую возможность ходить без развитых мышц спины и пресса. Это приводит к неправильному распределению нагрузки на позвоночник и может стать причиной нарушений осанки», – пояснила специалист.

Ребенок, проводящий много времени в ходунках, лишается мотивации ползать, вставать и делать самостоятельные шаги. Он не тренирует равновесие и не учится правильно падать, группируясь, что является важным навыком.

Кроме того, ходунки позволяют ребенку передвигаться с большой скоростью, он может добраться до опасных мест (лестница, кухня, ванная), столкнуться с мебелью, опрокинуть на себя тяжелые или горячие предметы.

Чуловская рекомендует использовать другие развивающие приспособления – толкатели. В этом случае у ребенка появляется дополнительная опора, он может передвигаться пешком без риска укатиться. При этом малыш тренирует мышцы ног и спины и удерживает равновесие.

