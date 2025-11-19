«Дисбаланс энергии – основа основ»: врач рассказал о простой системе питания для контроля веса

Лишний вес негативно сказывается на работе всего организма человека, что приводит к сбоям в работе сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы и проблемам с психическим здоровьем. Специалист Пироговского Университета Минздрава России рассказал, с чего стоит начать в борьбе с ожирением.

«В обществе до сих пор бытует миф, что ожирение – это результат лени. Ожирение – это хроническое многофакторное заболевание», – отметил ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Александр Врублевский.

Дисбаланс энергии – основа основ. Тело работает по принципу бюджета: если потреблять с пищей больше энергии, чем тратить на базовый метаболизм и движение, излишки аккумулируются в жир. Эволюционно это оправдано – организм запасает энергию «на черный день» в условиях нестабильного питания. Однако в современной среде изобилия этот «черный день» так и не наступает, что и приводит к формированию избыточной массы тела.

Для перехода на правильное питание можно использовать простое правило: половину тарелки заполните овощами, четверть – белком (курица, рыба, тофу), оставшуюся четверть – сложными углеводами (гречка, бурый рис, киноа). Кроме того, следует отказаться от сладких напитков – это жидкие калории, которые не дают сытости.

Даже при большой избыточной массе тела стоит подключить спорт. Начните с ходьбы, 30-40 минут быстрым шагом в день – отличный старт. «Идеальный выбор: плавание, аквааэробика, велотренажер. Они щадят суставы», – пояснил эксперт. Силовые тренировки лучше выполнять с собственным весом или с тренером, а от бега и прыжков нужно отказаться из-за риска травмировать колени и позвоночник.

Скрытый регулятор веса – сон, так как недосып является причиной хаоса в гормональной системе. «Повышается грелин («ем!»), падает лептин («сыт!»), растет кортизол («запасай жир!»). Результат – неконтролируемый аппетит. Найдите свой способ релаксации: йога, медитация, прогулки, хобби», – советует Врублевский.

Не стоит пытаться похудеть резко, ставьте реалистичные цели. Снизить массу тела на 5-10% за полгода – это огромная победа и польза для здоровья. К срывам нужно относиться как к части пути, главное – вернуться к плану.

«Для многих людей принятия решения и силы воли достаточно, чтобы раз и навсегда изменить привычки, будь то отказ от курения или снижение массы тела. Однако если вы годами «заедали» стресс и не можете справиться самостоятельно, одной силы воли может не хватить. В такой ситуации на помощь приходит психология», – подчеркнул специалист.

