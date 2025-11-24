Панкреонекроз и проблемы с сердцем: врач рассказал о последствиях увлечения энергетиками

Регулярное употребление энергетиков – прямой путь к тяжелым последствиям. Такие напитки стоит считать не пищевыми, а продуктами химической промышленности. Об этом заявили в Пироговском Университете Минздрава России.

«Если говорить кратко, то энергетик – это не пищевой продукт, а продукт химической промышленности. Производители могут добавлять витамины, биологически активные добавки и даже растительные компоненты. Однако это не делает энергетики нейтральными или полезными, поскольку все эти вещества поступают в неестественной форме и в очень высоких концентрациях», – пояснил ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю.М. Лопухина Пироговского Университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.

Энергетики, в первую очередь, бьют по сердечно-сосудистой системе, заставляя сердце работать в усиленном, неестественном для него режиме, что особенно опасно для молодых людей, чья проводящая система сердца может не справляться с нагрузкой, и для людей с уже имеющимися проблемами.

«Конкретного количества, которое гарантированно приведет к трагедии, не существует, ведь этот химический коктейль, энергетик, действует на каждого по-разному, – отметил эксперт. – Проблема в том, что их редко пьют по одному. Их употребляют банками на регулярной основе. И вот это как раз и есть прямой путь к тяжелым последствиям».

Москва, Зоя Осколкова

