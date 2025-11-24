«Самый быстрый эффект – снижение стресса»: прогулка может стать профилактикой депрессии

В Пироговской Университете Минздрава России назвали бесплатное лекарство для профилактики тревожности и депрессии – обычная прогулка. Регулярная ходьба не только позитивно сказывается на здоровье организма, но и помогает в борьбе с «мыслительной жвачкой».

Регулярные пешие прогулки врачи рекомендуют в первую очередь офисным работникам, которые большую часть времени проводят в сидячем положении. Ходьба после работы – обязательный ритуал для разгона крови и снятия напряжения с шеи и плеч.

«Снижение стресса. Пожалуй, самый быстрый эффект. Ритмичная ходьба на природе снижает уровень гормонов стресса – кортизола и адреналина. Всего 20 минут в парке способны заменить легкое успокоительное», – пояснил кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко.

Прогулка без гаджетов помогает разорвать бесконечный цикл тревожных мыслей. Мозг переключается, находится пространство для творчества и новых идей. Профилактике депрессии и тревоги способствует солнечный свет, он стимулирует выработку серотонина – «гормона счастья», а физическая активность вызывает выброс эндорфинов – природных антидепрессантов.

Москва, Зоя Осколкова

