«Вероятность успеха выше на 50%»: врач назвал действенные способы бросить курить

Бросить курить непросто, так как никотин вызывает сильную зависимость. В Пироговском Университете Минздрава России рассказали о самых действенный способах отказаться от вредной привычки.

«Курение – не просто вредная привычка, а фактически отдельное заболевание. Схемы лечения включают как когнитивно-поведенческие подходы, так и фармакологическое лечение, которые могут проводиться как отдельно, так и в комбинации и которые доказали свою эффективность на сегодняшний день», – рассказала заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Елена Резник.

В качестве лекарственной терапии используется в основном никотин-заместительная терапия (НЗТ). Здесь формы могут быть разные: пластырь, подъязычная таблетка, спрей, жевательная резинка. «Применение НЗТ повышает вероятность успешного отказа от курения на 50% при правильном лечении», – отметила специалист.

По ее словам, для любого человека, который планирует прекратить употребление табака, важное значение имеет мотивация и готовность к этому отказу. Психологическая поддержка врача любой специальности повышает мотивацию пациента к прекращению курения.

«Есть специальные центры и школы по отказу от курения, куда можно направлять пациентов. Направление к психологу или психотерапевту может существенно помочь пациенту бросить курить. К сожалению, сейчас наблюдается проблема в том, что пациенты не готовы обращаться к подобным специалистам, а курение считается нормой», – заключила Резник.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube