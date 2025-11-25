«Не изотоник»: врач развеял главный миф о безалкогольном пиве

Безалкогольное пиво, по мнению многих потребителей, не только замена спиртного напитка, но и источник витаминов, микроэлементов, или даже изотоник, который рекомендуется употреблять при усиленной нагрузке. Однако, по словам врача Пироговского Университета, безалкогольное пиво – не суперфуд, а лишь социальная альтернатива.

«Безалкогольное пиво, даже обогащенное витаминами, нельзя рассматривать как их значимый источник. Концентрация изначально невелика, а условия транспортировки и хранения приводят к их быстрому разрушению. Замена витаминных препаратов или полноценных пищевых источников таким напитком невозможна», – отмечает гастроэнтеролог, нутрициолог, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета Екатерина Титова.

Изотоник – это раствор, в котором концентрация электролитов и углеводов соответствует потерям организма при усиленной нагрузке. Он быстро восполняет жидкость и соли, может содержать аминокислоты для поддержки мышц. В безалкогольном пиве недостаточно микроэлементов и электролитов, а ключевых компонентов, необходимых для восстановления после физической нагрузки – аминокислот, нет вовсе.

Безалкогольное пиво скорее нейтральный продукт. «Его основная функция – быть альтернативой алкогольным напиткам, позволяя поддержать дружескую компанию без употребления спиртного. Из полезного в нем есть полифенолы и антиоксиданты (например, ксантогумол из хмеля), но их количество не превосходит то, что содержится в чае, ягодах или овощах. Основная функция в том, что в умеренных количествах безалкогольное пиво служит источником жидкости и углеводов, но не более», – пояснила специалист.

Более того, многие марки безалкогольного пива содержат высокое количество добавленного сахара. Если напиток употребляется как альтернатива воде или в больших объемах, это может привести к значительному избыточному потреблению калорий и сахара, что противоречит принципам здорового питания и может способствовать набору веса или метаболическим нарушениям.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube