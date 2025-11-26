В России хотят ввести передвижные аптеки для труднодоступных районов

В России могут появиться передвижные аптечные пункты. В настоящее время у 13% жителей страны нет возможности дойти пешком от дома до аптеки. Об этом сообщили «Известия».

Правительство РФ поддержало законопроект депутатов Госдумы, в котором предлагается провести эксперимент с продажей лекарств в специальных передвижных аптеках. Регионы будут включены в федеральный эксперимент по распоряжению кабмина на основании ходатайства главы субъекта. Региональные власти смогут регламентировать особенности эксперимента – отбирать аптеки и определять их финальный список. Они же утвердят маршрут следования и график работы передвижной аптеки.

Передвижные пункты будут считаться «подразделением аптечной организации». Но продаваться в них будут не все лекарства. Не получится купить психотропные и сильнодействующие вещества, препараты с долей этилового спирта выше 25% и медикаменты, которые нужно хранить при температуре ниже 15°C.

«Инициатива парламентариев направлена на то, чтобы уравнять права граждан в возможности лечиться теми или иными лекарственными препаратами. Благодаря ей не будет необходимости просить родных или друзей привезти нужное лекарство из города или соседнего населенного пункта», – отметил врач-терапевт Санджар Юнусов.

По словам экспертов, мобильные аптечные пункты способны серьезно упростить жизнь пожилых людей, поскольку для пациента с гипертонией, диабетом или сердечной недостаточностью поездка в райцентр за лекарствами является целым испытанием.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube