Как кошки влияют на мозг: эксперт объяснил связь токсоплазмоза с дофамином и шизофренией

Домашние кошки не только милые и забавные, но и могут быть переносчиками ряда инфекций. В Пироговском Университете Минздрава России объяснили, как связано развитие шизофрении с одним из таких заболеваний – токсоплазмозом.

«Домашние кошки являются окончательными хозяевами внутриклеточного паразита Toxoplasma gondii. Для человека контакт с зараженным домашним животным приводит к развитию токсоплазмоза. При патологическом процессе в головном мозге развивается воспалительный процесс, который ведет к развитию энцефалита (воспаления мозговой ткани) и смещению работы в нейротрансмиттерной системе, в частности в системе дофамина», – рассказала методист лаборатории психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Елизавета Куликова.

Дофамин – медиатор центральной нервной системы, который отвечает за запуск двигательных программ, удовольствие от выполнения движений «радость движений», повышает скорость обработки информации, обеспечивает положительные эмоции от творчества, обучения, шуток и прочего.

Шизофрения – одно из наиболее распространенных психических расстройств, характеризующееся сочетанием продуктивной симптоматики в виде бреда и галлюцинаций и негативной в виде апатии, эмоциональной и социальная отгороженности, поведенческих и когнитивных нарушений. Механизм возникновения таких нарушений связан с гиперпродукцией дофамина.

«Токсоплазмоз как раз связан с изменением уровня дофамина, что может способствовать развитию психических расстройств. Кроме того, антитела, которые появляются во время инфекционно-воспалительного процесса, повышают риск развития шизофрении, – отметила специалист. – Важным следует отметить тот факт, что развитие шизофрении требует сочетания факторов, если в первую очередь есть индивидуальные особенности, связанные с риском возникновения, а наличие кошки с токсоплазмом является дополнительным фактором».

Москва, Зоя Осколкова

